نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة قوية بين 4 أفلام فى موسم عيد الأضحى (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم سباق أفلام عيد الأضحى المبارك لهذا العام منافسة قوية بين العديد من الأفلام المتنوعة، حيث تتنوع الأفلام بين الكوميدي والتاريخي والأكشن وغيرهم حيث يشهد هذا الموسم منافسة شرسة بين العديد من النجوم فكل نجم ينافس بفيلمه على إيرادات وشباك تذاكر أفلام عيد الأضحى.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تفاصيل الأفلام المشاركة في سباق أفلام عيد الأضحى:-

1-فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.

2-فيلم "ولاد رزق 3"

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين منهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم ويظهر كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.

من المقرر أن يتم طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في السينمات المصرية بدءًا من يوم 12 من شهر يونيو الجاري بجميع دور العرض ليُنافس أفلام موسم عيد الأضحى المبارك المُقبل.

3-فيلم "عصابة الماكس"

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

4-فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.