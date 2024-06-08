أغنية "بيكلموني" تستمر بتحقيق نسب مشاهدات عالية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان رامي جمال في حصد مشاهدات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وتصدر الفنان رامي جمال وأغاني البوم خليني أشوفك تريند "يوتيوب" وأيضًا تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحتل الفنان رامي جمال توب 10 عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 12 مليون مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

وجاءت أسماء ال 13 أغنية كالآتي:-

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.