نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آريانا جراندي تطرح أغنية جديدة بعنوان The Boy Is Mine في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة الشابة آريانا جراندي فيديو موسيقي جديد بعنوان The Boy Is Mine، شهد ظهور عدد مميز من النجوم كضيوف.

ووفق ديلي ميل، الأغنية ضمت بين بادجلي من مسلسل the boys، ومونيكا وبراندي من العمل الكلاسيكي الحامل للعنوان نفسه.

ذلك بعد أن طرحت النجمة الشابة أريانا جراني أحدث أغنياتها الموسيقية بطريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان Yes، And? بعد فترة غياب طويلة عن الساحة.

ونقلت ديلي ميل، الفيديو الخاص بالأغنية التي نشرت عبر القناة الرسمية لأريانا على موقع يوتيوب، وقد أثيرت الكثير من الجدل.

وضمت الأغنية رسائل هجوم استهدفت بها أريانا جراندي عدد من النقاد الذين كان شغلهم الشاغل في الفترة الماضية الهجوم على حياتها الخاصة.

وكانت أحدث طلاق جديدة تشهدها أوساط المشاهير في عالم هوليوود، بعد أن تم الكشف تقدم المغنية الشابة أريانا جراندي بطلب طلق رسمي من زوجها دالتون جوميز.

وذلك لدخول أريانا في علاقة رومانسية مع ايثان سلاتر، الذي تقدم بدوره لطلب الطلاق من زوجته ليلي جاي حتى يتمكن من الارتباط بأريانا.

ولم يستمر زواج جراندي وجوميز لمدة طويلة، بعد تطور علاقتهما خلال فترة الجائحة، قرر الثنائي الزواج واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط.

حالات انفصال جديدة

يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عامًا، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان اعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن إنه قد حان الوقت لأن يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.

انفصال نتالي بورتمان

أيضًا، وكانت قد عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة أخرى، ما أدى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.