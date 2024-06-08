وزيرة الثقافة تنعى الناقد الفني نادر عدلى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:31 صباحاً - نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الناقد الفني نادر عدلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدنا اليوم اسمًا عظيمًا في عالم النقد الفني، كاتبًا مبدعًا ومعلمًا لأجيال من الصحفيين والنقاد."

ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر.

الناقد نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي