الكشف موعد العرض الإلكتروني لـ kung Fu Panda 4

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة البث الرقمي Peacock عن موعد طرح كونج فو باندا الجزء الرابع للعرض الإلكتروني ضمن أعمال منصة دريم ووركز.

ووفق ديدلاين، الفيلم تقرر طرحه للعرض إلكترونيًا بتاريخ 21 يونيو الجاري للعرض إلكترونيًا.

وكان قد تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "كونج فو باندا"، قائمة الأفلام الأعلى إيرادات الآن في أمريكا.

ووفق ديد لاين، الفيلم حقق على مستوى العالم 500 مليون دولار، ويستمر في تحقيق مزيدًا من الإيرادات.

وضمن أحدث أخبار مشاريع الرسوم المتحركة، كانت قد منحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على إنتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

جديدأخبار Stranger Things

يأتي ذلك بعد أن أكد كتاب مسلسل "سترينجر ثينجز"، أن ما تردد حول تقديم عرض للممثلة الشابة مايلي بوبي براون للمشاركة في بطولة عمل سينمائي مشتق من أحداث مسلسل نتفليكس الناجح، كان مجرد شائعات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفى الثنائي المؤلف للمسلسل الشهير، أن مايلي تلقت عرض لعمل سينمائي بهذا الشكل من الأصل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الممثلة الشابة مايلي بوبي براون، عن أنها رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، عرض عليها لصناعة فيلم سينمائي تشتق أحداثه من مسلسلها الناجح Stranger Things.

هذا المسلسل الذي قدم مايلي للجمهور، حين كانت لاتزال في سن الـ 11 حين عرض موسمه الأول في عام 2016، قالت مصادر مقربة من مايلي بوبي براون، أنها تتطلع لختام مشاركتها في هذا العمل، مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي منه.

خطوات احترازية

يأتي ذلك بعد ان حسنت شبكة نتفليكس المنتجة لمسلسل Stranger Things لأجور أبطال المسلسل تمهيدًا لبداية تصوير الموسم الخامس، الذي سيكون الموسم الختامي، والذي سيعرض خلال عام 2024 المقبل.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن تحسين الأجور، طال كافة أبطال المسلسل الناجح، الذي ساهم في ارتفاع معدلات المقبلين على مشاهدة أعمال نتفليكس على مدار سنوات.