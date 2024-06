نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون تحضر لمشروع سينمائي كبير بمشاركة هيو جاكمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد شركة ستديوهات امازون لمشروع سينمائي ضخم، يضم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود المميزين يطرح بعنوان Three Bags Full: A Sheep Detective Movie.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته كيلي بالدان وهيو جاكمان، وايما تومسون ونيكولاس بارون ونيكولاس جالتزين.

بيري كيوهان

وحاليًا، يجري النجم الشاب بيري كيوهان محادثات للانضمام لأبطال الفيلم الجديد Crime 101، الذي ستنتجه شركة أمازن.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون مقتبسا من رواية لدون وينسلو، تحمل العنوان نفسه، ويطرح للعرض عبر منصة أمازون برايم.

وأعلنت شركة أمازون المنتجة لمسلسل Lord of the Rings: The Rings of Power، عن ظهور شخصية محببة لقراء الروايات الأصلية لعالم ملك الخواتم، لم يسبق لها الظهور ضمن أحداث الثلاثية الأصلية.

ووفق ديد لاين، هذه الشخصية هي Tom Bombadil ويجسدها روي كينر، ضمن أحداث الموسم الثاني المرتقب من المسلسل.

تنبؤات بالنجاح

عبر نجم سلسلة أفلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما إن كانت ستشهد إعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث أخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.