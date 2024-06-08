أحمد العوضي ابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته.. أبرز تصريحات سلوى عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سلوى عثمان ضيفة مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة وتحدثت عن بعض المواقف الهامة التي تعرضت لها في مسيرتها الفنية.

تصريحات سلوى عثمان



تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن مشهد ضربها للفنان أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب"،مشيرة أنه أفضل مسلسلاتها نظرًا لواقعيتها وأنها شعرت بالأمومة تجاه العوضي قائلة:"أحمد طيب وجدع وبسيط وحنين وابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته، وضربته بالقلم على فجأة واتخض".



كما تحدثت أيضًا عن علاقتها بالزعيم عادل إمام، لافتة أنها تعتز بالعمل معه، حيث قدمت معه فيلمين هما "الجردل والكنكة"،"رسالة إلى الوالي"،قائلة: “قال لي أثناء هذا الفيلم انتي أكتر واحدة كان صوتك طالع في مشهد هتافات الانتخابات”.



آخر أعمال سلوى عثمان



يذكر أن سلوى عثمان شاركت في رمضان 2024 بمسلسل نعمة الافوكاتو ومسلسل حق عرب، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا، ومسلسل نعمة الافوكاتو كان بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.





مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وعرض في رمضان 2024، وكان مكون من 30 حلقة.