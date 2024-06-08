نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة ارتباطها بأحمد سعد.. حلا شيحة لجمهورها: أحلى حاجة الجنان اللذيذ والعفوية من غير حسابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة لجمهورها، بعد أنباء ارتباطها بالفنان أحمد سعد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت عدة صور لها معلقة عليها: "أحلى حاجة ساعات اللخبطة والطبيعة زي ما هى والجنان اللذيذ والعفوية من غير حسابات، بيسألوني ازاي انتي شكلك كده وزي ما انتي، هو ده السر، قيمتك الحقيقية أنت الإنسان مش مكانك ولا شهرتك ولا مركزك قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية وحبك للخير لكل الناس، صباحكم فل بحب نفسي زي ما هى".

حلا شيحة تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد سعد

وانتشرت صورة منذ عدة أيام تجمع أحمد سعد وحلا شيحة من حفل زفاف جميلة عوض، ولكن قد أوضحت حقيقة هذه الصورة وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد سعد وذلك في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "طبعًا مفيش أي حاجة خالص صورة عادية جدًا وكنا في فرح واتصورنا عادي".

آخر أعمال حلا شيحة



شاركت حلا خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "إمبراطورية ميم "، والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول (مختار) الذي يواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.