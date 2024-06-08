شاهد.. إيمي سمير غانم تتألق بصحبة الرداد في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 11:25 صباحاً - تألقت الفنانة إيمي سمير غانم، بأحدث ظهور عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إيمي بلوك كلاسيكي، بفستان ستان طويل باللون النبيتي، وبرفقة زوجها الفنان حسن الرداد، من فرح الفنانة جميلة عوض.

وتتميز ايمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايمى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.