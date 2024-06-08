جاريد ليتو يستقر على مشروع السينمائي القادم

القاهرة - محمد ابراهيم - أستقر جاريد ليتو على مشروعه السينمائي المقبل، باستعداده لتجسيد شخصية باحث انقلبت حياته رأسًا على عقب بسبب هوسه بالقطط.

ووفق ديد لاين، الشخصية التي سيجسدها ليتو، هي بروفيسور باسم Dr. Lawrence Gray وينطلق العمل عليها قريبًا.

أيضًا يستعد المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج لتكرار تجربته بالعمل على مشروع سينمائي تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي.

ووفق ديلي ميل، سيعمل سبيلبرج على مشروع سينمائي جديد تستوحى قصته من فكرة خالصة من ابتكار سبيلبرج نفسه.

ذلك بعد أن أدلى المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج بتصريحات تناول خلالها رأيه عن أفلامه الشهيرة "الفك المفترس"، وما يحمله من مشاعر ندم تتعلق بهذه السلسلة بعد مرور سنوات عديدة على طرحها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي أجراه المخرج الحاصل في السابق على 3 جوائز أوسكار.

الندم وأشياء أخرى

وفي حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية bbc، قال سبيلبرج، أن سلسلة أفلام الفك المفترس، كان لها تأثير سلبي على الأحياء البحرية.

واعترف أنه نادم لم كان لهذه الأفلام من تأثير سبلي مشين أدى لنمو عمليت الصيد الجائر لاسماك القرش، وأثار في فترة طرحه منتصف السبعينيات موجة اصطياد واسعة لاسماك القرش داخل وخارج الولايات المتحدة، كون قصته تتمحور حول الهروب من قرش مفترس عملاق.

تفاصيل عن العمل

والجزء الأصلي الذي كان يقصده ستيفن سبيلبرج في حواره من سلسلة أفلام الفك المفترس، هو الجزء الذي طرح عام 1975.

هذا الفيلم، تستوحى أحداثه من رواية طرحت بالعنوان نفسه في عام 1974، لمؤلفها بيتر بينكلي، وهذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود في فترة السبعينيات.

وكان من ضمن أبطال المسلسل، روي شايدر في دور الضابط مارتن برودي، وريتشارد درايفوس في دور مات هووبر، وروبرت شو في دور كوينت.