فيلم Bad Boys: Ride or Die يحقق انطلاقة قوية في افتتاحيته بشباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - يسير الفيلم الجديد للنجم ويل سميث Bad Boys: Ride or Die بخطى ثابتة بشباك التذاكر الأمريكي منذ طحره بوصول إيراداته في الأيام الأولى لـ 50 مليون دولار محليًا.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق افتتاحية قوية على عكس تنبؤات الفشل، وسط ما يعانيه ويل سميث من رفض في هوليوود.

وحرص النجم مارتن لورنس على طمأنة جمهوره بعد إثارة شكوك تعرضه لوعكة صحية خلال الحملة الترويجية لفيلم Bad Boys: Ride or Die.

ووفق ديد لاين، قال لورانس أنه يتمتع بصحة جديدة، ويستعد لمشروعات سينمائية قادمة لما بعد فيلم Bad Boys: Ride or Die الجديد.

وشهدت لوس أنجلوس احتفالية ضخمة للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الجديد Bad Boys: Ride Or Die للنجم ويل سميث.

ووفق ديلي ميل، العرض الخاص للفيلم شهد مشاركة اسرة ويل سميث في الاحتفالية الكبيرة، وزوجته جادا بينكت سميث.

وانطلقت الحملة الترويجية الضخمة للجزء الرابع المنتظر من فيلم Bad Boys، من بطولة النجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للعرض الخاص الأول الذي أقيم للفيلم في برلين، ضمن مجموعة عروض خاصة ستقام للفيلم في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

إضافات لفريق العمل

و تقرر رسميًا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام ‘BAD BOYS، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة أريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الأحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

عودة ويل سميث

وبجانب العمل على جزء رابع من bad boys، تأكد رسميا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.