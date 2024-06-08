نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال والدة رانيا يوسف في "السرداب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ميمي جمال على المشاركة في مسلسل "السرداب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وهو مكون من 10 حلقات وسوف يعرض خارج السباق الرمضاني.

تصريحات ميمي جمال



وقالت ميمي جمال في تصريحات صحفية لها أنها تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وأن دورها مهم ومؤثر وأعجبها بشدة عند قراءته، خاصةً أنه جديد عليها ولم تقدمه من قبل، مضيفة:"شجعني على المسلسل أن الدور جميل والمخرج ممتاز والكاست بأكمله جميل".



تفاصيل شخصية ميمي جمال في السرداب



وعن تفاصيل دورها في مسلسل السرداب، قالت:" أقدم دور والدة رانيا يوسف والدور مختلف تمامًا، حيث أجسد دور سيدة تشبه الكتعة في فيلم العفاريت، وهي تُعلم الأطفال السرقة وتجعلهم يقيمون فى مكان معها، وسيفاجأ الجمهور بشكلي، حتى أن البعض لن يعرفني مع أول ظهوري بسبب التغيير الملحوظ في الملامح".



من هم أبطال مسلسل “السرداب”؟



مسلسل "السرداب" يندرج ضمن نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، ويتكون من 10 حلقات، من المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات قريبًا.