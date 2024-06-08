نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستن ستيوارت تجسد شخصية رائدة الفضاء الأمريكية "سالي رايد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على النجمة كريستن ستيورات لتجسد شخصية رائدة الفضاء الأمريكية سالي رايد، في عمل تليفزيوني جديد.

ووفق ديد لاين، المسلسل الجديد سيكون من إنتاج شركة أمازون بمشاركة ماجي كون ككاتبة للعمل.

وضمن المشاريع المقتبسة القادمة، كشفت مصادر مقربة من المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج عن عمل المخرج على فيلم جديد سيكون مقتبس من رواية ناجحة.

ووفق ديد لاين، الرواية التي سيقتبس منها الفيلم هي بعنوان The Heaven & Earth Grocery Store، على أن يكون من إنتاج آي توينتي فور.

أيضًا يستعد المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج لتكرار تجربته بالعمل على مشروع سينمائي تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي.

ووفق ديلي ميل، سيعمل سبيلبرج على مشروع سينمائي جديد تستوحى قصته من فكرة خالصة من ابتكار سبيلبرج نفسه.

ذلك بعد أن أدلى المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج بتصريحات تناول خلالها رأيه عن أفلامه الشهيرة "الفك المفترس"، وما يحمله من مشاعر ندم تتعلق بهذه السلسلة بعد مرور سنوات عديدة على طرحها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي أجراه المخرج الحاصل في السابق على 3 جوائز أوسكار.

تصريحات لسبيلبرج

وفي حواره مع هيئة الاذاعة البريطانية bbc، قال سبيلبرج، أن سلسلة أفلام الفك المفترس، كان لها تأثير سلبي على الأحياء البحرية.

واعترف أنه نادم لم كان لهذه الأفلام من تأثير سبلي مشين أدى لنمو عمليت الصيد الجائر لاسماك القرش، وأثار في فترة طرحه منتصف السبعينيات موجة اصطياد واسعة لاسماك القرش داخل وخارج الولايات المتحدة، كون قصته تتمحور حول الهروب من قرش مفترس عملاق.

تفاصيل عن العمل

والجزء الأصلي الذي كان يقصده ستيفن سبيلبرج في حواره من سلسلة أفلام الفك المفترس، هو الجزء الذي طرح عام 1975.

هذا الفيلم، تستوحى أحداثه من رواية طرحت بالعنوان نفسه في عام 1974، لمؤلفها بيتر بينكلي، وهذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود في فترة السبعينيات.

وكان من ضمن أبطال المسلسل، روي شايدر في دور الضابط مارتن برودي، وريتشارد درايفوس في دور مات هووبر، وروبرت شو في دور كوينت.