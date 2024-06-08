انت الأن تتابع خبر راغب علامة يتمنى أن يسود العدل في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل النجم اللبناني راغب علامة الجمعة بعيد ميلاده الـ62، بعد أن أمضى أكثر من 50 عاما منها في عالم الفن والغناء اللبناني والعربي.



وتمنى راغب علامة أن يسود العدل في هذا العالم، لو ساد العدل لن يكون هناك ظالم ولا مظلوم، أعظم شيء في الحياة هي أن تكون عادلة".



ونجلا المطرب اللبناني، خالد ولؤي حرصا على الاحتفال بعيد ميلاد والدهما، حيث نشر الأول عبر خاصية الستوري في إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي تجمعهما، مرفقة بتعليقات تعبر عن تقديره ومحبته الكبيرة له.



وكتب على إحدى الصور: "عيد ميلاد سعيد لمحبوبي، أحبك أكثر مما تتوقع"، وكتب على أخرى: "أفضل الأوقات هي التي أقضيها برفقتك".



كذلك، قام لؤي راغب علامة بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بوالده وعائلته، وعلّق عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لوالدي، محبوبي. أحبك أكثر مما تتوقع". وفي تعليق آخر وصف والده بأنه "أفضل صديق" له .