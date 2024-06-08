نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في أسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة إليسا، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة،والتي من المقرر إقامتها في قصر المؤتمرات بمدينة ماربيلا الإسبانية يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

كيف احتفلت إليسا بألبومها الجديد؟



وكانت المطربة اللبنانية إليسا، قد احتفلت مؤخرًا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين”، حيث أقامت حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تفاصيل حفل اليسا في بيروت

وفي سياق آخر،تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي في بيروت، وتحديدًا يوم 18 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر ألبومات إليسا



وفي سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وفي نفس السياق حقق أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "أنا سكتين"



ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، انا سكتين ".