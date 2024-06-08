هجوم على أشتون كوتشر بسبب رفضه للذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض النجم اشتون كوتشر لهجون كبير بسبب تصريحات أثارت الجدل كشف من خلالها عن اعتراضه على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صناعة فيلم سينما كامل.

ووفق ديد لاين، تعليقات كوتشر جاءت بعد طرح 4 أفلام صنعت بالكامل بالذكاء الاصطناعي ضمن واحدًا من المهرجانات السينمائية البارزة مؤخرًا في نيويورك.

وكان قد احتفل الثنائي ريس ويذرسبون واشتون كوتشر بإنطلاق الحملة الترويجية لفيلمهما الجديد الذي يطرح بعنوان Your Place Or Mine.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات، من أول جلسة تصوير يتم تنظيمها لأبطال الفيلم، والتي انعقدت في فندق فورسيزون بمدينة لوس أنجلوس.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Your Place Or Mine، وفيلم كوميدي أمريكي رومانسي قادم من تأليف وإخراج ألين بروش ماكينا في أول تجربة لها في الإخراج بهوليوود.

ويضم الفيلم في بطولته ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر في الأدوار الرئيسية، إلى جانب جيسي ويليامز، وزوي تشاو، وتيج نوتارو وويسلي كيميل، وستيف زان.

فترة نشاط فني

وتعيش حاليا النجمة ريس ويذرسبون فترة انتعاشة فنية، بجانب احتفالها بقرب طرح فيلمها الجديد خلال شهر فبراير الجاري، تعمل النجمة الكبيرة في نفس الوقت على تصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسلها الناجح THE MORNING SHOW.

ومسلسل The Morning Show هو من الأعمال التليفزيونية الدرامي الناجحة التي طرحت خلال الأعوام السابقة، ويقدم نظر مميزة على حياة العاملين في برنامج توك شو صباحي في الولايات المتحدة الأمريكية.