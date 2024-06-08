مشهد مؤثر يوضح زعل دنيا وائل من كامل الباشا في مسلسل "دواعي السفر"

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أحمد جودة - القاهرة - لم تتقبل الفنانة دينا وائل فكرة عدم تخلى القبطان إبراهيم "كامل الباشا" عن نادي الوحدة بمسلسل دواعي السفر مؤكدة أنه خذلها في ذلك بعد الموافقة على ترك الجميع.

عتاب دينا وائل القبطان إبراهيم



وقالت: "ليه الناس بتستسهل تحبط فى بعض، ليه بنشوف إنه حق مستباح إن إحنا نعشم اللى حوالينا بحاجة ونيجى فى أكتر وقت هما محتاجينها فيها ونقولهم إنتم صدقتوا إحنا كنا بنهزر، لا ويجي يوم نقف قصاد المراية مستغربين ليه كارهين عيشتنا ليه عندنا اكتئاب ليه زعلانين وننسى إننا حسسنا حد بحاجة ودلوقتى بنحس باللى هما حاسين بيه وبننسى إن الحياة كما تدين تدان".

تفاصيل شخصية كامل الباشا في "دواعي السفر"





يجسد الفنان كامل الباشا في أحداث المسلسل شخصية القبطان إبراهيم، وهو رجل يعيش وحيدًا بعد سفر ابنته للخارج للحصول على درجة الماجستير. يعاني إبراهيم من مشكلات صحية في القلب، ولأنه لا يريد أن تعود ابنته وتفسد حياتها من أجله، يزيف حياة كاملة ليقنعها أنه بخير. تدخل شخصية علي، التي يجسدها أمير عيد، بالصدفة في حياته، مما يغير مجرى الأحداث.



قصة مسلسل “دواعي السفر”



مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



أبطال دواعي السفر



“دواعي السفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.