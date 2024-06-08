نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفعه شاب بالقلم.. مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح والحفلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان عمرو دياب، أمس للهجوم الشديد، بعد صفعه شاب بالقلم أراد التقاط صورة تذكارية معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وفي السطور التالية نرصد أبرز المواقف المحرجة التي فعلها مؤخرًا في الأفراح والحفلات والتي أغضبت الجمهور منه.

مواقف محرجة لعمرو دياب

أثناء إحياؤه حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الأسبوع الماضي تصرف عمرو دياب مع مهندس الصوت بشكل غير لائق وقام بصفعه وطرده من حفل الزفاف أمام الحضور، بسبب تحريكه للسماعات وهو يغني أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لاء”.

وفي دار الأوبرا المصرية في حفل ليالي سعودية - مصرية" والذي أقيمت في فبراير 2024 عندما انتهى الحفل قام بشتم السائق الخاص به ووصفه بأنه "حيوان" بسبب تجمهر الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية.

وفي سياق آخر، نفذت تذاكر حفل المطرب عمرو دياب، بعد طرحها بساعة واحدة فقط، التي من المقرر إقامتها في دولة بيروت، يوم 10 يونيو الجاري،ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة، ومنها: "تملي معاك، نور العين، تقدر تتكلم، قصاد عيني، وغلاوتك، يوم ما إتقابلنا".

ومن ناحية أخري، يحيي عمرو دياب حفلًا غنائيًا آخر في دولة دبي، يوم 18 يونيو المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.

آخر أعمال عمرو دياب



وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، وعدده 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، واخر أغنية “معنويات مرتفعة.