رامي الطمباري يشارك في العرض المسرحي "العيال فهمت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان رامي الطمباري في العرض المسرحى "العيال فهمت" للمخرج شادى سرور، كتابة طارق علي، أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة من رنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار.

آخر أعمال رامي الطمباري



يذكر أن آخر أعمال رامي الطمباري، مشاركته في مسلسل صوت وصورة، وهو بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، نجلاء بدر، ولاء الشريف، مراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تصريحات رامي الطمباري

وتحدث رامي الطمباري في تصريحات له عن كواليس دوره في العمل، مؤكدًا على أن شخصية المقدم حسين كانت متداخلة مع الشخصيات والقضية، مُضيفًا أحيانا بيبقى متعاطف وساعات رجل قانون فقط، دايما لما الشخصية بيبقى ليها جانب إنساني هو ده اللي بيظهر ويعلق مع الناس ويبتدوا يرتبطوا بيه وده اللي خلاهم يتعلقوا بشخصية الضابط، وبالعكس الضابط إنسان زينا وبيمر بكل ده، والكتابة كانت فيها خط إنساني خرّجت الضابط من ورا المكتب لإنسان طبيعي زينا، وأول ما اشتغلت عالمقدم حسين كنت عاوز أخليه شبه الناس وأبعد عن الفورمات المعروف عن الضباط في السينما".