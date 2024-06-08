"كفاية بقى".. شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة شيرين رضا اعتزالها الفن، وذلك من خلال ستوري كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها:"كفاية بقى.. قررت الاعتزال".

فيلم "رحلة 404"



وسبق، عُرض لـ شيرين رضا في الفترة الماضية فيلم “رحلة 404”، من بطولة منى زكي، وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر، ويدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخوضها منى زكي من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأيام تحدث مفاجأة تقلب حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تُكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه لطريق آخر، مما يدخلها في أزمات عديدة خلال الأحداث.

فيلم “الملكة”

وأيضًا فيلم "الملكة" الذى طرح مؤخرًا في دور العرض، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وفيلم "مقسوم" الذى انطلق عرضه يوم الخميس الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، هانى خليفة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



اخر اعمال شيرين رضا الدرامية



وفي التليفزيون كان آخر أعمالها مسلسل وبينا ميعاد 2، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حيث تتزوج شيرين رضا من صبري فواز، ويدخلان في صراعات عديدة مع أولادهما، حيث لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها، بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.