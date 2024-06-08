نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد الأضحى.. تفاصيل حفل حسن شاكوش في مدينة العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر إقامتها في مدينة العلمين الجديدة، يوم 17 يونيو 2024، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف.

ويحيي حسن شاكوش، حفله، على أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، ويشاركه في الحفل المطرب محمود العسيلي.



آخر أعمال حسن شاكوش



يشار أن آخر أعمال حسن شاكوش أغنية "أنا في البلد عضمة"، التي شاركه في غناءها المطربان حمو بيكا وعمر كمال، وهيمن كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

كلماتد الأغنية

أسند بلد ولا مية بلد يا زميلي تسندني

أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جا لي في الميعاد قواني وساعدني

وعشان ضميري وراني خيري وبفضله زودني

قلبي اللي كان طيب زمان أصبح خلاص جاحد

في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد

أنا مش هكون طيب حنون ع الكل هتجاحد

صبرا شوية أيامكوا جاية مش هحل فيكوا واحد

غوروا بقى إنتوا الكلام وياكوا علشان

ما تفوقوا من أوهامكم بقى

فكيت خلاص حبل المشنقة وارتحت منكم

خذوا جنب أنا خذت إيه غير وجع القلب

صنتكوا بعتوني من غير ذنب

ده أنا لو مربي بدلكم كلب هينفع عنكم

العمر راح في قسى وجراح وعاشرت ناس ظالمة

الشعر شاب فين الشباب إبنك كبير يا مة

إدعي لي أغمض يوم في ليلي أنا بهدا من كلمة

تعبان بموت ومن الضغوط بقيت في عيني ظلمة

شكرًا يا أمي علشان في همي إنت اللي شايلاني

غيرك ماليش ما يهمنيش أي بشر ثاني

إبنك ده فاق بطّل غباء إطمني عشاني

بصيت لنفسي علشان في يأسي أنا عيشت وحداني

إخلعوا ولو شوفت حد فيكوا هوقعوا

إنذار أخير ليكم واسمعوا

إصحوا لي كده فوقوا جمعوا البابا جال لكم

إستحوا ماتجوش عليّ وتستلوحوا

لو شوفت حد هنا همرجحوا

يا ويله فيكوا اللي أنا حلمحوا أنا قولتها لكوا

الشماتين مستغربين إني بخير لسه

دول غلبانين ومفكرين إن الحكاية خالصة

الله المعين يا زمن لعين وبلتني بأبلسة

نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوها خرصة

فرحوا في وقوعي بس فرجوعي إندهشوا من الصدمة

أنا لسه حوت مش أنا اللي أموت ده أنا في البلد عظمة

مليون حقودي كارهين وجودي علشان عامل أزمة

بس أنا مش ذنبي إن إنتوا جنبي مالكومش ولا لازمة

زي القطط ياكلوا وينكروا دايرين بيصفروا ويتهروا

وفي نفسهم بس يفكروا ولا بيشوفوني

إتحموا وفي حضن غيري أوام إترموا حتى العيال بقوا يتكلموا

بعد ما كانوا بيّ بيحلموا بقوا بيحاربوني

لسه بتغيروا وراكبين زيرو ملعون أبو طماعكوا

مابتشبعوش مابتحمدوش جحدانكوا ضيعكوا

تملي عينكوا في رزق غيركوا وأهو ده اللي وقعكوا

شفتوا الجنيه وصلكوا لإيه جابكوا لورا جشعكم

واقع في ناس كانوا في الأساس أعداء من الأول

لو خذت بالي وشوفت حالي ما كانتش هتطول

أنا كنت هادي عايش وراضي خلوني متحول

الله يسامحكوا ده ألم جروحكم بدموعي بيفول