أحمد حاتم: فيلم «المنبر» يرصد الدور الوطني للأزهر عبر العصور.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد حاتم عن تجربة فيلم المنبر، والذي يوثق الدور الوطني لـ الأزهر الشريف، في مقاومة الاحتلال على مصر عبر العصور المختلفة، مؤكدًا على فخره بهذه التجربة السينمائية الهامة.

تصريحات أحمد حاتم

وقال أحمد حاتم في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد: «فيلم المنبر يجسد الدور الوطني للأزهر الشريف، ضد الاحتلال الانجليزي والعدوان على مصر عبر التاريخ، وتجربة غير هادفة للربح وإن شاء الله هتترجم وهتوصل لأكتر عدد من الناس».

تفاصيل شخصية أحمد حاتم

وكشف أحمد حاتم، أنه يجسد شخصية باحث يدرس في الأزهر الشريف، قائلًا:« شخصية باحث بيجي مصر يعمل بحث في تاريخ الأزهر، وعن طريق رحلة بحثه بشوفه بيجسّد شخصيات في الأزمنة اللي احنا بنحكيها، كل ما نروح مرحلة مختلفة هنلاقيه».

وأضاف أحمد حاتم عن شخصيته بفيلم المنبر قائلًا: «في الحملة الفرنسية هنلاقيه بيمثل شخصية معينة، وفي الاحتلال الإنجليزي بيمثل شخصية تانية، وفي النكسة هنلاقيه،، احنا بنروح نشوف هذه المراحل مع أحداث في الوقت الحاضر مع الفنان عمر السعيد، وأحمد فهيم وأيتن عامر، وكل مرحلة فيها أشخاص مختلفين».

