نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تروج لأحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة مايا دياب، لحفلها الغنائي المقرر إقامته في لبنان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،حيث شاركت جمهوره بوستر الحفل،وأرفقت عليه تعليقًا قالت فيها: "بإنتظاركم كي نحتفل ونرقص معًا، في مهرجانات ضهور شوير يوم الجمعة ١٢ يوليو المقبل، الدعوة عامة للجميع".



تعليقات الجمهور على منشور مايا دياب

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات: "الحفل هيكون نار،ألف مليوون مبروك،بالتوفيق والنجاح الدائم"، وغيرها من التعليقات.



مايا دياب تكشف حقيقة زواجها





وخلال الأيام الماضية، نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها وهي ترتدي طرحة زفاف عبر حسابها على إنستجرام، مما أثار، تساؤلات الجمهور هل هذا زواج أم دعاية لفيديو كليب.

ومن جهة أخرى، كشفت الفنانة مايا دياب عن حقيقة زواجها بعد تداول الكثير من الأخبار التي تفيد ذلك خلال الأيام الماضية بعد أن نشرت صورة لها وهى ترتدي طرحة الزفاف.

وقالت مايا دياب خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: أن لا يوجد نية للزواج خلال العام الجاري، ولكن من المحتمل أن تتخذ القرار خلال العام القادم 2025

وأضافت مايا دياب، قائلة:" أنها لا يمكن أن تعتزل الغرام وأنها في حال شعرت بوجود حب، ستتخذ قرار الزواج على الفور".

آخر أعمال مايا دياب

يشار أن آخر أعمال مايا دياب أغنية “عروس”،والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية عروس



تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎ولعيونها أجمل تهاني

تهاني، تهاني، يي يي يي يي ودولها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎بحبيبها وبنصها الثاني

ثاني، ثاني يي يي يي يي الدنيا جمعتها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر.

