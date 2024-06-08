نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد حاتم، تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، وسبب تخوفه من المستقبل وإحساسه الكبير بالمسئولية تجاه ابنه وأفراد أسرته.

تصريحات أحمد حاتم

وأشار أحمد حاتم في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا:« مش خوف مُقلق للدرجة دي، لكن شاغلني غصب عني عشان في مسئولية بخصوص ابني، اسمه عزيز وعنده سنة ونص».

أحمد حاتم: الشغل ده المستقبل التاني وحاجة مهمة جدًا بالنسبة لي

وأضاف أحمد حاتم أن الخوف من المستقبل يستحوذ على مساحة كبيرة من تفكيره، قائلًا:«الشغل ده المستقبل التاني وحاجة مهمة جدًا بالنسبة لي، الخطوات صح ولا لأ؟، كله حقيقي بتوفيق ربنا، ممكن أحسب لخطوات كتير أوي ومتوديش في حتة أنا كنت عايزها، وتيجي فجأة بخطوة غير محسوبة تاخد بيها خطوات كتير أوي، وأنا بعمل بالأسباب مابتخضش من النتائج سواء كانت حلو أو وحشة».