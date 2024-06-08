نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا المخرج بيتر ميمي يشهد فعاليات تخريج الدفعة الخامسة من المدرسة العربيه للسينما والتلفزيون بأكاديمية الفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الفن في كل انحاء العالم دون أى حواجز أو قيود تنظم المدرسة العربيه للسينما والتلفزيون بأكاديمية الفنون حفل تخرج الدفعة الخامسة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الأستاذ الدكتور منى الصبان مديرة المدرسة ومستشار رئيس الأكاديمية وبحضور المخرج بيتر ميمي خريج المدرسة.

تفاصيل الحفل



تقام فعاليات الحفل غدًا الأحد القادم الموافق 9 يونيه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.



آخر أعمال بيتر ميمي



والجدير بالذكر آخر أعمال بيتر ميمي مسلسل الحشاشين، وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث العمل حول حقبة القرن الـ 11 ومؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح.

