راغب علامة يستعد لجولة غنائية.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم راغب علامة خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولته الصيفية بين عدد من الدول العربية تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة، كما يسعى للإنتهاء من تسجيل أغنية جديدة لطرحها على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ راغب علامة، جولته الغنائية بحفلًا ضخمًا يوم الإثنين الموافق 17 يونيو الجاري، على أحد المسارح الكبرى بلبنان.



ومن لبنان يسافر راغب إلى تونس لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى يوم 26 يونيو الجاري، ثم يذهب إلى المغرب لإحياء الحفل الثالث فى مدينة كازابلانكا يوم 4 يوليو المقبل.

راغب علامة يحيي حفلا ضخما رفقة نانسي عجرم بالأردن



وفى سياق آخر، يستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة نانسي عجرم، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالأردن، وطرح راغب بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ورحب الجمهور كثيرا بالحفل.

ويجهز راغب، لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفلات، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور منها "قلبى عشقها، وفورًا غرام، وأنا اسمى حبيبك، وصعب تغيب، واستمارة ٦، واللي باعنا" إضافة إلى أحدث أغنياته التقيل تقيل، وغيرها.

راغب علامة يسعى لطرح أحدث أغنياته على طريقة السينجل



ومن جهة أخرى، يسعى راغب علامة، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السينجل، كما يفاضل بين أكثر من أغنية لتسجيل أحدهم على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال راغب علامة

يشارك أن آخر أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا



شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك



إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك