نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عيد عن دوره بمسلسل «دواعي السفر»: فيه تعمّق وحاولت اجتهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أمير عيد، أنه استمتع كثيرًا بشخصيته في مسلسل «دواعي السفر»، والذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وأكد أمير عيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد: «أنا بحب اختار أي حاجة أنا بعملها على أساس أني هلعب واتبسط، وفي نفس الوقت هتضيف ليا على المستوى الإنساني وليس الفني فقط، بالإضافة للتعامل مع فنان بحجم كامل الباشا».

ووأضح أمير عيد، قائلًا: «شخصية علي، زي الأغاني بتاعتي، فيها تعمق شوية زي الاحساس بتاع ده مين وبيعمل كده ليه؟، وأنا حاولت اجتهد واتمنى الاجتهاد ده يثمر أني أكون مقنع».

الصعوبات التي واجهت أمير عيد

وتحدث أمير عيد، عن الصعوبات التي واجهها في مسلسل «دواعي السفر»، قائلًا: «الصعوبات كانت في علاقة الأب والابن، مكنتش قادر أفهمها كويس، والمخرج ساعدني أني استوعبها كويس، وأنا بحب المخرج اللي بكتب الأعمال بتاعته؛ لأنه بيكون شايفها وهي بتتولد».

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول " إبراهيم" الذي يعيش في عالم من نسيج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب " علي " غير متجوز، والذي سيعمل مخرج الإعلانات ويحقق شهرة واسعة، ولكن بعد وفاة والده جعلته يدخل في نوبة من الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد بوالده مما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل " دواعي سفر" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أمير عيد، كامل الباشا، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، أحمد غزي، نادر جودة، سمير حكيم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير، ويعتبر المسلسل مشاركة المؤلف محمد ناير لأول مرة في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مجال التأليف وآخرها مسلسل "ريفو " بجزأيه الذي حقق نجاح كبير.

آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ريفيو" الجزء الثاني، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مدار الجزء الأول والثاني.