محمد محمود فيلم «بنقدر ظروفك» يطرح قضية تناسب المجتمع المصري.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - تمنى الفنان القدير محمد محمود، أن فيلم «بنقدر ظروفك»، ينال اعجاب الجمهور؛ لأنه يطرح قضية تناسب المجتمع المصري، لافتًا إلى أن هذا دور الفن.

تصريحات محمد محمود

وأضاف محمد محمود في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا:" الرسالة اللي يؤديها الفن أنه يبصر الناس بمشاكلهم بشكل لطيف، احنا بنطرح قضية خصوصًا في الظروف اللي احنا عايشينها حاليًا من وجهة نظرنا بشكل بسيط".

وأوضح محمد محمود أنه يجسد ضمن أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»، شخصية أب مسئول عن أسرة، قائلًا: "أب مصري بيشتغل بقال وشايف الناس بتعاني وبتشتكي من غلاء الأسعار، فبقترح أن بدل البيع ما يبقى بالطريقة التقليدية، هات كيلو سكر هات 3 كيلو أرز ودقيق، هات اللي على قدك اللي يناسب احتياجاتك".

وأشار محمد محمود إلى أن المجتمع المصري يواجه مشكلة شائعات غلاء الأسعار، قائلًا: «احنا مشكلتنا في المجتمع المصري حاليًا، تطلع شائعة عن غلاء سعر الزيت، واحد يشتري كرتونة زيت ويركنها تحت السرير لغاية ما تبوظ، ما أنت لا استفدت بيها وحملت على ميزانيتك وحرمت ناس محتاجاها».

وناشد محمد محمود الموطنين بشراء السلع التموينية على قدر غذاء اليوم، قائلًا: «بدل ما تشتري 5 كيلو هات ربع كيلو.. بتحمر بطاطس النهاردة، هات اللي يقضي أكلة النهاردة وتناسب ميزانيتك وماتعملش احتكار للسع اللي في السوق والكل يعيش».

محمد محمود عن تعاونه مع أحمد الفيشاوي:إنسان بسيط جدًا وبيتعامل مع الصغير والكبير بمنتهى الحب

وأكد الفنان محمد محمود على سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: «أنا ولادي بيحبوه جدًا وفرحوا إني هبقى معاه في الفيلم، وهو إنسان بسيط جدًا وحبوب، وبيتعامل مع الصغير والكبير بمنتهى الحب والاحترام، شاب جميل».

