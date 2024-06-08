هكذا احتفلت انتصار بحفل تخرج ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة انتصار على تهنئة ابنتها بمناسبة تخرجها،حيث شاركت جمهورها بصورة لها مع ابنتها احتفالًا بهذه المناسبة، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".

تعليقات الجمهور على منشور انتصار

وفور مشاركة المنشور نال على اعجاب الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، فيما علقت الفنانة بدرية طلبة وكتبت اسم الله عليها ربنا يباركلك فيهم ويفرح قلبك بنجاحهم،

وعلقت على الصورة الفنانة هيدي كرم وليلى أحمد زاهر على المنشور قائلين «مبروك».



آخر أعمال انتصار

يشار أن أخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل المعلم، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مصطفى شعبان وسلوى خطاب وهاجر أحمد وسهر الصايغ وعدد آخر من الفنانين.



ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وتكون من 16 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان وهو بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما ظهرت ضيف شرف في مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 وتكون من 15 حلقة، وهو بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرون من النجوم ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.