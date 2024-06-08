نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تكريم عمدة المخرجين محمد فاضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة مع رابطة محبي المخرج القدير محمد فاضل غدًا الأحد احتفالية لتكريمه بمناسبة حصولة على جائزة النيل، وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي.

أعمال الكاتب محمد الغيطي

يقدم الاحتفالية الإعلامي والكاتب محمد الغيطي بحضور عدد كبير من الفنانين والاعلامين والشخصيات العامة من محبي فاضل الذي قدم للتاريخ الفني اكثر من ستين عملًا في السينما والدراما التليفزيونية حيث قدم للسينما أفلام مثل حب في الزنزانة لسعاد حسني وأحمد زكي وناصر ٥٦ ووكوكب الشرق وشقة في وسط البلد طالع النخل وفي المسلسلات قدم أعمالًا تمثل محطات في الشاشة الصغيرة مثل ليلة القبض على فاطمة والنوة وعصفور النار وابو العلا البشري والراية البيضا وقال البحر،صيام صيام، طائر الأحلام، أبنائي الأعزاء شكرًا، أحلام الفتى الطائر، اخو البنات، أنا وانت وبابا في المشمش، ومازال النيل يجري، العائلة والناس، للعدالة وجوة كثيرة، سكة الهلالي.

آخر أعمال المخرج محمد فاضل

ويعتبر آخر أعمال المخرج محمد فاضل مسلسل الضاحك الباكي، الذي لعب بطولته عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، وآخرون من النجوم، كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات ومما قيل عنه أنه نقل الدراما التليفزيونية للمشاهد العربي وجمع بين المتعة والرسالة وقال عنه وزير الثقافة المغربي ان اسم محمد فاضل كمخرج لأي مسلسل كان يجعل المشاهد المغربي يلزم بيته لمتابعة اعماله.