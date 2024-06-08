نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسكندرية تختتم برنامج "مواهبنا مستقبلنا" وورشة "ابدأ حلمك" السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر يونيو الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

دليل النباتات في مصر القديمة

وأقامت ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "دليل النباتات في مصر القديمة" ببيت ثقافة بولكلي، تحدثت خلالها مروة الحمامصي - مسئول ثقافة الطفل عن أشهر النباتات في مصر القديمة والتي استخدمها المصري القديم في الصناعة ومنها الكتان الذي استخدم في صناعة للملابس والحبال وشباك صيد الطيور والأسماك.

كما أوضحت استخدامات نبات البردي في صناعة الورق والقوارب، وكذلك بعض النباتات التي دخلت في الصناعات الطبية ومنها الخروع، السنط، الصفصاف، والعطرية كالقرنفل، الياسمين، الريحان، الزعفران والبابونج.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا"

في شأن آخر شهد قصر ثقافة الشاطبي ختام برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي نظمته هيئة قصور الثقافة بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية، وتضمن اليوم الختامي اختبارا في مجال الرسم إشراف الفنان أشرف الصويني عضو لجنة التحكيم، وبحضور المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب.

البرنامج أقيم على مدار أربعة أيام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ونفذته الإدارة العامة للمواهب بالتعاون مع الفرع وتم خلاله إجراء اختبارات لأكثر من مائتي طفل موهوب بالإسكندرية في مجالات المسرح، الأداء الحركي، الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية، الإلقاء الشعري، الخط العربي، العزف والغناء، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. منة فتحي مدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الكاتب الصحفي يسري حسان، الفنان أشرف الصويني، المخرجين سامح الحضري، ومحمد مصطفى.

فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك"

كما شهد الفرع برئاسة عزت عطوان، ختام فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة، بقصر ثقافة الأنفوشي، التي قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد اليوم الختامي محاضرة استكمل خلالها المخرج عصام حلمي حديثه حول مهام مساعد المخرج، فيما تناول المخرج أشرف فايق حركات الكاميرا وتكنيكات الإخراج، بجانب بعض التدريبات العملية على إخراج مشهد سينمائي.

