فن ومشاهير

الليلة.. صالون “نفرتيتي” يسير على خطى العائلة المقدسة بالأمير طاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  

تحت رعاية وزارة الثقافة، يعقد صالون “نفرتيتي” الثقافي فعالية جديدة بعنوان "على خطى العائلة المقدسة " في السابعة مساء اليوم السبت، مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش. 
 

صالون “على خطى العائلة المقدسة”

 يستعرض الصالون مسار العائلة المقدسة ومحطاته عبر أرض مصر من الفرما حتى جبل الدرنكة،كما يلقي الضوء على الجهود المبذولة من أجل احياء المسار وترميم كل ما يحتويه من مباني وكنائس وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية. 


كما يناقش الصالون مظاهر احتفالات المصريون بدخول السيد المسيح وأمه السيدة العذراء مريم عبر أراضي مصر كلها والتي أصبحت مسجلة على قائمة التراث العالمي لتصبح تراث إنساني يستحق الحفاظ عليه وتوثيقه.
 

يشارك في الأمسية الجديدة: المهندس عادل الجندي المنسق للمشروع القومي "مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر". والدكتور أحمد عبد الحميد النمر استشاري التراث والإحياء العمراني وعضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، والكاتب الصحفي الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.

c9a2dba4ae.jpg
1b049cc4c7.jpg

صالون نفرتيتي 


يذكر أن صالون (نفرتيتي) الثقافي تأسس في مايو ٢٠٢٣ على يد سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام،  تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، ووقع الإختيار على مركز إبداع قصر الأمير طاز كونه رمزا لحالة التمازج بين التراث والثقافة والآثار.
يعقد الصالون فعالياته في الإسبوع الثاني من كل شهر ويناقش كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا