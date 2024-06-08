نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نور النبوي وإيمان العاصي.. نجوم يقدمون البطولة المطلقة لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعطي مسلسل "6 شهور" فرصة لعدد من الأبطال في الظهور بالبطولة المطلقة لأول مرة على مستوى الدراما منهم:نور النبوي، كما يقدم بعض النجوم أيضًا البطولة المطلقة لأول مرة منهم إيمان العاصي، رنا رئيس، كريم عفيفي، ويأتي ذلك بعد نجاحهم في أعمالهم الفنية الأخيرة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور



مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

كريم عفيفي

ويقدم الفنان كريم عفيفي البطولة المطلقة في مسلسل "كنبة حبشي"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته محمد ثروت، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف نور مهران، وإخراج محمد مصطفي بكري.

رنا رئيس

فيما تقدم الفنانة رنا رئيس البطولة المطلقة، في مسلسل "إنترفيو"، التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وسوف يعرض قريبًا على منصة WATCH IT،وهو مكون من 10 حلقات وهو بطولة خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، وسارة نور، بجانب ضيفة الشرف إسعاد يونس، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وأيضًا في مسلسل "روح جدو"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكون من 8 حلقات ويضم عارفة عبد الرسول، إسلام إبراهيم، انتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، محمد محمدي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أسامة عرابي.



وفي سياق آخر، حقق الفنان الشاب نور النبوي نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث أنه نال على إعجاب العديد من الجمهور على دوره في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي شارك في بطولته مع والده الفنان خالد النبوي، وقد حقق أيضًا نجاحًا في أولي بطولاته السينمائية بفيلم "الحريفة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وبعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في جميع دور العرض قررت الشركة المنتجة عمل جزء ثاني من فيلم "الحريفة"

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”



وضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز



نجاح كبير لنور النبوي بالسينما



وكانت آخر أعمال نور النبوي فيلم الحريفة الذي حقق به نجاح كبير، ويتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.

أبطال فيلم الحريفة



ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.