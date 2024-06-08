نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي من كواليس تصوير فيلم "ولاد المحظوظة".. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمود الليثي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" بطولة هيفاء وهبي.





وظهر محمود الليثي في الصور برفقة الفنان كريم عفيفي والفنان توني ماهر من كواليس تصوير فيلمهم الجديد "ولاد المحظوظة"، بطولة النجمة هيفاء وهبي.





تفاصيل فيلم ولاد المحظوظة





ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

آخر أعمال محمود الليثي

ويذكر ان شارك الفنان محمود الليثي مؤخرًا في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي عرض خلال السباق الرمضاني 2024.



أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل المعلم

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.