نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تشبع عمرو دياب بالنجومية.. الهضبة انهارت فوق رأسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يكن عمرو دياب في يومًا فنان عادي بل كان دائمًا هضبة عالية يلتف حوله الجماهير من كل مكان ويعشقونه وينتظرون حفلاته وظهوره في أي مناسبة إلى أن تزلزلت الهضبة وانهارت فوق رأسه.









وبعد انتشار فيديو لعمرو دياب من أحد حفلات الزفاف وهو يصفع أحد المعجبين على وجهه بعد محاولته للتصوير معه والامساك بالچاكت الذي يرتديه عمرو دياب حتى يوقفه.





وثارت جماهير السوشيال ميديا حين انتشر الفيديو وطالبو المعجب برفع قضية على عمرو دياب بعد اهانته واعتبروها اهانة لكل معجبيه فليس على الفنان سوى تقبل حب المعجبين وتدافعهم للتصوير معه الا بكل حب واحترام حيث إن الجمهور هو من يصنع النجم.









فهل نجم بحجم عمرو دياب غير واعٍ لتصرفاته مع الجماهير التي تهدد نجوميته وتوقع به؟ حتمًا هو يعلم جيدًا كيف لنجم ان يتعامل مع جمهوره لكن غروره صور له ان تلك النجومية دائمة وان حب الجماهير غير مشروط ومهما فعل فسيظل جمهوره ورائه.





وبالطبع هذا غير حقيقي فجزء كبير من حب الجماهير لأي نجم نابع من متابعة ردود افعال النجم مع جماهيره وكيف يتعامل مع الآخرون فعندما يجد الجمهور شخصًا بحجم عمرو دياب يتعامل مع معجبيه بمثل هذه الأساليب لا يمكن لهم ان يظلوا ورائه فمن لا يحترم جماهيره لا ينتظر احترامهم وحبهم له.



