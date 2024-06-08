نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 17 عامًا..علي الحجار يعود للمسرح من خلال "مش روميو وجوليت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفنان الكبير علي الحجار لتقديم مسرحية غنائية بعنوان مش روميو وجوليت، ومن المقرر أنه بدأ في البروڤات الخاصة بالمسرحية والتي من المفترض أنه سيتم عرضها على خشبة المسرح القومي، وتعد هذه المسرحية هى عودة قوية للفنان علي الحجار للمسرح بعد غياب استمر لمدة 17 عامًا.



علي الحجار ورانيا فريد شوقي يروجان لمسرحية "مش روميو وجوليت"



وفي سياقٍ متصل نشر الفنان علي الحجار مقطع ڤيديو من المسرحية مع النجمة رانيا فريد شوقي والتي تعد واحدة من أهم أبطال العمل، ونشر ذلك المقطع على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا:

"قريبًا".





بالإضافة إلى أن الفنانة رانيا فريد شوقي نشرت أيضًا مقطع من المسرحية من داخل كواليس تصوير العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام وروجت للمسرحية حيث كتبت: "إن شاء الله مسرحية مش روميو وجوليت على خشبة المسرح القومي".

تفاصيل مسرحية مش روميو وجوليت



تعد مسرحية "مش روميو وجوليت"، مأخوذة عن المسرحية الشهيرة روميو وجوليت للمؤلف العالمي وليم شكسبير، ولكن سيتم تقديمها بطريقة مختلفة هذه المرة حيث أنها من إعداد محمد السوري، والصياغة الشعرية للشاعر أمين حداد، والتأليف للمؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان، أما عن الإخراج فـ هى من إخراج المخرج المسرحي عصام السيد.



أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

ويشارك في بطولة مسرحية مش روميو وجوليت كوكبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان الكبير علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، وآخرين

ومن إخراج عصام السيد.