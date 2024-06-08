أول تعليق من سعد أسامة إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم عمرو دياب محركات البحث جوجل ومواقع التواصل في مصر، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمرو دياب، وهو يصفع أحد المعجبين خلال إحيائه حفلا غنائيا.

أول تعليق من إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له

وعلقت سعد أسامة إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له، قال: مين اللي بينجحك إحنا اللي بنخليك تريند، مين اللى طلعك فوق وحققلك مشاهدة، احنا اللى بندي قيمة للواحد انا مش بشحت منك ولا بقولك حاجه لله".

تفاصيل فيديو عمرو دياب

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.

رأي نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب

ومن جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الأخبار المتداولة حول وجود اجتماع لنقابة الموسيقيين، بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير بفرح ابنة المنتج محمد السعدي، وقال: "لا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونفي هذه الأخبار التي انتشرت عن وجود اجتماعات داخل النقابة بشأن واقعة الفنان عمرو دياب".

أزمات عمرو دياب

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الفنان عمرو دياب، دهشةَ المتابعين بسبب ردة فعله العنيفة، حيث سبق وظهر في أكثر من فيديو، يقوم فيه بنفس ردة الفعل، ومن تلك الفيديوهات ظهوره في فيديو يضرب فيه مهندس صوت أثناء تواجده على المسرح، وفيديو آخر وهو يوجه الشتائم لأحد المعجبين لاحقه إلى الحمام ليلتقط معه صورة.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، ويضم 12 أغنية، وطرحه عبر تطبيق أنغامي، في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، بأن تُطرح أغنية كل ساعة، على مدار 12 ساعة متتالية، وكانت آخر أغنية “معنويات مرتفعة”، وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في البحرين، بعد غياب 16 عاما عن جمهوره هناك، وأقيم الحفل على مسرح الدانة في العاصمة البحرينية “المنامة”، وسط حضور جماهيري كبير؛ بعدما نفدت كل تذاكر الحفل فور طرحها.