كل ما تريد معرفته عن واقعة صفع عمرو دياب لـ أحد المعجبين

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم عمرو دياب محركات البحث جوجل ومواقع التواصل في مصر، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمرو دياب، وهو يصفع أحد المعجبين خلال إحيائه حفلا غنائيا.

تفاصيل فيديو عمرو دياب

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.

أول تعليق من إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له

وعلقت سعد أسامة إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له، قال: مين اللي بينجحك إحنا اللي بنخليك تريند، مين اللى طلعك فوق وحققلك مشاهدة، احنا اللى بندي قيمة للواحد انا مش بشحت منك ولا بقولك حاجه لله".

رأي نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب

ومن جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الأخبار المتداولة حول وجود اجتماع لنقابة الموسيقيين، بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير بفرح ابنة المنتج محمد السعدي، وقال: "لا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونفي هذه الأخبار التي انتشرت عن وجود اجتماعات داخل النقابة بشأن واقعة الفنان عمرو دياب".

عقوبة القانون علي واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبينه

تنص المادة (242) من قانون عقوبات، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 10 آلاف لـ 200 ألف جنيه، للضرب البسيط دون أداة أو ترصد.

السبب النفسي لوقعة صفع عمرو دياب لاحدي معجبية

هناك عدة أسباب قد تكون دفعت عمرو دياب للقيام بهذا الأمر، لعل أبرزها كبر سنه أو ضغوط في العمل، فكلما تقدم الإنسان في العمر فإن قوته وقدرته على تحمل المضايقات والاستفزازات تكون قليلة، ورغم ذلك لا يعني ما قام به عمرو دياب أنه يعاني من مرض "الغيبوبة الحسية"، وقالت احدي الطبيبات النفسيات:" الواحد كل ما يكبر قدرة استحماله وخلقه بيضيق، والمشكلة الناس بتتعامل مع النجوم كأنهم حد من أسرهم، لذلك أستطيع القول بأن الطرفين عليهم خطأ الشخصية العامة والجمهور نفسه، فالجمهور يتصرف بشكل خاطئ مع الشخصيات العامة وهو ما فعله الشخص الذي كان يصر على التقاط صورة مع عمرو دياب، لكن ذلك لا يعني أنني أبرر رد فعل عمرو دياب المبالغ فيه، ولكن بعض المشاهير عندما يصلون لدرجة كبيرة من النجومية تجعلهم لا يفرق معهم أحد المعجبين بسبب كثرة المعجبين به وتجاوز عددهم الملايين".

أزمات عمرو دياب

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الفنان عمرو دياب، دهشةَ المتابعين بسبب ردة فعله العنيفة، حيث سبق وظهر في أكثر من فيديو، يقوم فيه بنفس ردة الفعل، ومن تلك الفيديوهات ظهوره في فيديو يضرب فيه مهندس صوت أثناء تواجده على المسرح، وفيديو آخر وهو يوجه الشتائم لأحد المعجبين لاحقه إلى الحمام ليلتقط معه صورة.