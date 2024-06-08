قبل واقعة الضرب.. صور عمرو دياب في حفل زفاف ابنة محمد السعدي بحضور النجوم والمشاهير

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم عمرو دياب أمس حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.





عمرو دياب يثير الجدل بعد صفعه شاب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي





و تعرض الفنان عمرو دياب، أمس للهجوم الشديد، بعد صفعه شاب بالقلم أراد التقاط صورة تذكارية معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.





آخر أعمال عمرو دياب



وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، وعدده 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، واخر أغنية “معنويات مرتفعة.

كلمات اغنية المعنويات مرتفعة عمرو دياب

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة





عيشة زمان زمان

عيشة زمان زمان

عيشة زمان دي ما هيش نافعة





مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي





ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة





المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة





كلامي ويا اللي يكلمني

وسعادتي ويا اللي يطمني

أنا كنت صابر وملصمني

ناقصني كام زقة ودفعة

البال خلاص رايق ومكبر

واللي يضايقني بسيبه ولا أعبر

أنا فوق دا كله ومزاجي أكبر

من حظي هاخد كام دفعة





مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة





المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة





عيشة زمان زمان

عيشة زمان زمان

عيشة زمان دي ما هيش نافعة