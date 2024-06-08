نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء حفل تامر عاشور وأحمد سعد بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر عاشور عبر استوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إلغاء حفله مع الفنان أحمد سعد، والذي كان من المقرر إقامته داخل صالة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك يوم 29 يونيو الجاري، وكتب: لـ أسباب تتعلق بالشركة المنظمة تم إلغاء حفل اتحاد أرينا.. وأشوفكم قريبًا جدًا في الإمارات.

آخر حفلات تامر عاشور وأحمد سعد

ومن ناحية أخرى تألق تامر عاشور في حفل الحوار الغنائي مع المطربة أنغام، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث عاد الثنائي الأكثر انسجامًا من جديد ليشاركا في إحياء احتفالية ضخمة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، حقق أحمد سعد مؤخرًا نجاحات كبيرة كان آخرها تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والذي حقق نجاحًا منذ بداية عرضه.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور، اغنية «هيجيلي موجوع»، نجاحًا بعد عرضها مؤخرا عبر المنصات الرقمية لتحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر، وجاءت كلمات الأغنية: «هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه هيجيلي بالخوفباين ف كلامه وعينيه هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش مسكين وغلبان.. قالولي بعديك خلاص ضاع اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة».

آخر أعمال أحمد سعد

وكانت آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية بعتذرلك، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، وايضا طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائيًا، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”، الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.