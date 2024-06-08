القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم كريم عفيفي منذ أيام تصوير مسلسل كنبة حبشي، الذي يقدم من خلاله أولى بطولاته المطلقة، إخراج محمد مصطفي بكري.

تفاصيل شخصية كريم عفيفي في أولى بطولاته المطلقة

ويظهر كريم خلال الأحداث بشخصية خالد ويعمل مهندس مدني، ولكنه لا يحب عمله ويطمح للعمل في مهنة أخرى، مما يدخله في صراعات ومواقف كوميدية مع تتابع الأحداث.

أبطال كنبة حبشي

مسلسل كنبة حبشي من بطولة كريم عفيفي، محمد ثروت، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، وياسر الطوبجي، ومن تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفي بكري.

أحدث أعمال كريم عفيفي

ومن ناحية أخرى، يعود كريم عفيفي خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تصوير مسلسل للأذكياء فقط الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع حمدي الميرغني، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله كريم عفيفي وحمدي الميرغني معيدين في الكلية، ويبحثان عن علاج لمرض نادر، ويقع الثنائي في حب رنا رئيس خلال الأحداث، والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة كريم عفيفي، حمدي الميرغني، رنا رئيس، ريم سامي، محمود البزاوي، وأوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما يشارك كريم عفيفي في بطولة فيلم ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبي، والذي كان يحمل في البداية اسم چوري، ويقدم خلاله شخصية صاحب عربة فول ويعمل في فندق ويتقابل مع هيفاء مع تتابع الأحداث، والفيلم من المقرر عرضه في موسم الصيف 2024، ويضم بيومي فؤاد، نانسي صلاح، سليمان عيد، وحجاج عبدالعظيم، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

وأيضا يُعرض له حاليًا في السينمات فيلم عالماشي مع علي ربيع، والذي نافس في موسم أفلام عيد الفطر الأخير، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، يجسد كريم خلاله شخصية إيشا الذي يعمل طبال وهو الصديق المقرب لـ هادي الذي يلعب دوره علي ربيع ضمن الأحداث، من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، إنتصار، صلاح عبدالله، محمد رضوان، عبدالله مشرف، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.

آخر أعمال كريم عفيفي

وكان آخر أعمال كريم عفيفي هو مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج أحمد السبكي، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، صبري فواز، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، أحمد صيام، ويزو، إسماعيل فرغلي وآخرين.