نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خالد صالح ينضم لـ أبطال فيلم أسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد خالد صالح مؤخرًا على المشاركة في فيلم أسد مع محمد رمضان، هو من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، يتناول فترة ثورة العبيد.

تفاصيل فيلم أسد

ويجسد محمد رمضان خلال فيلم أسد شخصية علي بن محمد الفارسي، ويُباع في سوق العبيد، كما يقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، والعمل يضم عدد من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

أحدث أعمال أحمد خالد صالح

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد خالد صالح في فيلم الست من بطولة منى زكي، ويتناول العمل السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويقدم خالد خلاله شخصية شقيق منى، يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، من خلال صندوق Big Time، ويشارك به عدد من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب، والعمل تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ومن إنتاج سينرجي.

أيضًا يشارك في فيلم شمس الزناتي من بطولة محمد إمام والهوى سلطان مع منة شلبي وأحمد داود، بالإضافة إلى فيلم الفستان الأبيض الذي يجمعه بـ ياسمين رئيس وينتظر تحديد موعد عرضه، وايضا انتهى أحمد خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل نقطة سوداء، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر قنوات mbc ومنصة شاهد، والمسلسل من بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، ينتظر عرض مسلسل حرب الجبالي مع أحمد رزق، والذي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضه حتى الآن، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

وكانت آخر أعمال أحمد خالد صالح هو مسلسل دون سابق انذار، والذي تناول قضية طفل مصاب بمرض السرطان، ويكتشف أهله بالصدفة لتبدأ رحلة علاجه في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويتطرق العمل لعدة قضايا شائكة، وهو من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة، فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح "تايسون"، وشارك في بطولة الفيلم كل من أنوشكا، بيومى فؤاد، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد شاهين، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، وايضا مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، وكان من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي.