نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد رمضان يدعم عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان محمد رمضان المطرب عمرو دياب بعد أزمته الأخيرة، حيث قام بنشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي وابن رجل الأعمال منصور عامر أثناء غناء عمرو دياب أغنيته إنت الحظ.

ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "بيترج القلب ويتهز".



تهنئة محمد رمضان لمحمد السعدي

يشار إلى إنه محمد رمضان، قد شارك مقطع فيديو أثناء حضوره حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الأفراح.. من فرح حبايبي زينة محمد السعدي وعبد المجيد منصور عامر.. ربنا يسعد أيامكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

حضور حفل الزفاف

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة محمد السعدي عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم مي عمر وزوجها محمد سامي وليلي علوي وهنا الزاهد والفنان أحمد حلمي وزينة ونسرين أمين وغيرهم.

ومن ضمن مفاجآت حفل زفاف ابنة محمد السعدي، تقديم شيرين عبد الوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: "زينة العرايس".

استعداد محمد رمضان لفيلم أسد أسود



جدير بالذكر إنه يستأنف محمد رمضان تحضيراته لفيلم أسد أسود، الذي يشهد تعاونه للمرة الأولى مع المخرج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في الفيوم في الفترة المقبلة.

ويتعاون محمد رمضان في فيلم أسد أسود، مع أبطال الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

وسوف يتم تصوير فيلم "أسد أسود" بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

ويعد فيلم "أسد أسود" هو ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعدما قدم بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

ويشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان



ويعد مسلسل جعفر العمدة، آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه: زينة، مي كساب، أحمد فهيم، أحمد داش، منة فضالي، وآخرون.