نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخراج أحمد الجندي.. أمير كرارة يستعد لعمل سينمائي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم أمير كرارة في التحضير لفيلمه السينمائي الجديد، حيث إن الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجى، والفيلم من تأليف كريم يوسف.





و يعقد أمير كرارة جلسات عمل مع صناع الفيلم من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة إلى ترشيح أسماء الفنانين المشاركين في الفيلم، حيث من المقرر البدء في تصويره مطلع شهر يوليو المقبل.





أحدث أعمال أمير كرارة





يذكر أن شارك أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 في مسلسل بيت الرفاعي، ومسلسل بيت الرفاعي، بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.





قصة مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

آخر أعمال أمير كرارة

ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة السينمائية هو مشاركته في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وإيرادات عالية.

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم سوكا العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.





من أبطال فيلم البعبع؟





فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.