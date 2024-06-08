نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتال ومعارك.. أبرز مشاهد تريلر «أهل الكهف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم «أهل الكهف» عن الإعلان الرسمي للعمل المقرر طرحه الفترة المقبلة في السينمات، لينافس ضمن أفلام موسم عيد أضحى 2024.

أبرز مشاهد تريللر «أهل الكهف»

وظهر في تريللر «أهل الكهف» تفاصيل العمل، الذي يحتوي على عدة رسائل وإسقاطات مرتبطة بفصل الدين عن السياسة، وكلها أحداث مرتبطة بالماضي، وبدأ الإعلان بتعريف المشاهد على أبطال العمل، وهما خالد النبوي ومحمد ممدوح، فكل منهما قائد جيش قوي، ما يدفع الإمبراطور مصطفى فهمي لمحاولة اللجوء لهما، كي يساعداه في تحقيق أحلامه العسكرية والسياسية في السيطرة على العالم.

وأيضا ظهر خالد النبوي، وهو في أحد المعارك، ومعه محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، وهما يحاربان معًأ، وثالثهما الفنان محمد فراج، الذي يقف معهما في ساحة القتال وكشف البرومو أن العمل يحتوي على بعض الأحداث تاريخية، وكشف البرومو أن جميل برسوم يقدم دور أحد الرجال ذوي المناصب الهامة في الدولة، وصبري فواز يقدم دور ناصح الملك، فيما يلعب الفنان أحمد بدير دور رجل دين ويتبعه عدد من الشعب.

وارتبطت بالإمبراطورية الرومانية ومنها فكرة المصارعة حتى الموت في ساحات كبيرة يشهدها الجمهور من مدرجات كما يحدث في العروض المسرحية، وهي فكرة صبري فواز التي اقترحها على الملك، كي يشغل الشعب بها، خالد النبوي والفنانة غادة عادل، يعيشان قصة حب، وريم مصطفى تظهر بدور مميز، كأنها حورية في حلم أحد أبطال العمل، وأحمد عيد كذلك يظهر في دور مختلف.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم (أهل الكهف) من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.