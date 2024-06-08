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بالصور.. جلسة تصوير حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جلسة تصوير حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ، مساء الخميس 6 يوينو، وانتشرت الصور الرسمية من حفل الزفاف وجلسة تصوير العروسين قبل بدء مراسم الزفاف، التقطت الصور في القلعة حيث أقيم حفل الزفاف، وكانت بأجواء رومانسية من قبلة من العريس على خد العروس ورقصة بينهما حملها فيها.

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قائمة نجوم حفل زفاف جميلة

 

وحضر عدد كبير من النجوم حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ منهم عمرو دياب وأحمد عز ومنى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومنة شلبي وآسر ياسين وأحمد داود وزوجته علا رشدي وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وأشرف زكي وروجينا وابنتيهما مايا ومريم والسيناريست أيمن سلامة وغيرهم من النجوم.

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عقد قران جميلة عوض

 

سبق، كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة، وايضا واحتفلت جميلة عوض، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

 

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ
 

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

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آخر أعمال جميلة عوض
 

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن.

 

آخر أعمال أحمد حافظ
 

وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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