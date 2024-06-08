تعرف علي موعد عرض فيلم "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف"، إقامة عرض خاص للفيلم بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر يوم الاتنين المقبل الموافق 10 يونيو الجارى.

ويحضر العرض ابطال وصناع فيلم أهل الكهف، كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" عن البرومو الرسمي له والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم ويعرض يوم 12 يونيو الجارى، لينافس في موسم عيد الأضحى.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم (أهل الكهف) من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

تريللر «أهل الكهف»

وظهر في تريللر «أهل الكهف» تفاصيل العمل، الذي يحتوي على عدة رسائل وإسقاطات مرتبطة بفصل الدين عن السياسة، وكلها أحداث مرتبطة بالماضي، وبدأ الإعلان بتعريف المشاهد على أبطال العمل، وهما خالد النبوي ومحمد ممدوح، فكل منهما قائد جيش قوي، ما يدفع الإمبراطور مصطفى فهمي لمحاولة اللجوء لهما، كي يساعداه في تحقيق أحلامه العسكرية والسياسية في السيطرة على العالم، وايضا ظهر خالد النبوي، وهو في أحد المعارك، ومعه محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، وهما يحاربان معًأ، وثالثهما الفنان محمد فراج، الذي يقف معهما في ساحة القتال وكشف البرومو أن العمل يحتوي على بعض الأحداث تاريخية.