نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور جريئة.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة حلا شيحة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أحدث إطلالة لها ظهرت خلالها أنيقة.

أحدث ظهور لـ حلا شيحة

وظهرت حلا شيحة، مرتدية فستان صيفى جريء أبرز أنوثتها وعلقت: "احلي حاجة ساعات اللخبطة والطبيعة زي ما هي والجنان اللذيذ والعفوية من غير حسابات، بيسألوني ازاي أنتي شكلك كدة وزي ما أنتي

هو ده السر.

واضافت حلا شيحة: "قيمتك الحقيقية أنت الإنسان مش مكانك ولا مركزك ولا شهرتك قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية وحبك للخير لكل الناس.. بحب نفسي زي ما هي.. أنا لا أنشر للحصول على المزيد من المتابعين، لا يهمني".

حقيقة صورة حلا شيحة وأحمد سعد

ومن ناحية اخري، تصدر اسم الفنانة حلا شيحه محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد انتشار صورة لها ممسكة بيد الفنان أحمد سعد في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم أمس بالقلعة، ولكن قد أوضحت حلا شيحه حقيقة هذه الصورة وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد سعد وذلك في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "طبعًا مفيش أي حاجة خالص صورة عادية جدًا وكنا في فرح واتصورنا عادي"

اخر اعمال حلا شيحة

وكان اخر اعمال حلا شيحة هو مسلسل "امبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، إمبراطورية ميم يدور في إطار اجتماعي عائلي، حول شخصية مختار أبو المجد التي يقدمها خالد النبوي، وهو أب لـ 6 أبناء، ويدخل في صراعات معهم بسبب تفاوت الأجيال، كما يسعى نجله الأكبر الذي يجسده نور النبوي في تولي إدارة المنزل بدلًا منه، العمل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعظيم، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومنى زاهر، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وايضا مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين.