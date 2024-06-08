نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعض القصص تنتهي.. لهذا السبب دانية الشافعي تتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية دانية الشافعي، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها خبر طلاقها، بعد زواج دام قرابة 7 أشهر.

وأعلنت دانية الشافعي، خبر طلاقها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت معلقة: "لكل قصة بداية ونهاية، بعض القصص تنتهي قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسميًا، والله يكتب لي كل الخير".

زواج دانية الشافعي

يشار إلى أنه كانت دانية الشافعي قد احتفلت بزفافها في نوفمبر عام 2023، وفي شهر سبتمبر، احتفلت بغمرتها حيث تصدرت صورها بالمسدح الحجازي "الثوب الهاشمي" التريند.

وذكرت حينها أن زوجها شخصية خليجية، لكنه يفضل عدم الظهور الإعلامي.

وكان من ضمن الحضور عدد من المشاهير ومنهم سارة مراد، سارة دندراوي وانابيلا هلال.

من هي دانية الشافعي؟

حصلت على الشهادة الثانوية بتفوق، وانتقلت إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية.

انضمت للعمل في قناة MBC 3 منذ بداية تأسيسها نهاية عام 2004، حصلت طوال مسيرتها بالعديد من الجوائز وقدمت مهرجانات وفعاليات في قناة MBC 3.

في عام 2014 أدت شخصية «دانية» بمسلسل كرتوني خاص بها ويحمل عنوان «دانية» عرض على القناة ذاتها.

تملك قناةً على موقع “يوتيوب” تقدم خلالها برنامج المنوع يحمل هرجة دانية، الذي تقدم خلاله عدة أفكار ومواضيع تهم العديد من الشرائح من المجتمع.

برامج تلفزيونية قدمتها







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قولولي كيف (إم ‌بي ‌سي 3).















تخرّج في يوم (إم ‌بي ‌سي 3 - جزئين).







من أقوى (إم ‌بي ‌سي 3).







التجربة (إم ‌بي ‌سي 3).















دانية الشافعي، تبلغ من العمر 40 عامًا، درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالإمارات، وانضمت لفريق عمل MBC 3 منذ تأسيس القناة خلال عام 2004، وفي عام 2014، قدمت المسلسل الكرتوني «دانية» الذي عرض على نفس القناة.

كما قدمت دانية برامج عديدة على قناة MBC 3، منها «قولي كيف»، «المختبر»، «تخرج في يوم»، و«من أقوى»، «التجربة»، بجانب تقديمها برنامجًا خاصًا على «يوتيوب» بعنوان «هرجة دانية»، تناولت فيه العديد من الأفكار.