شهيرة توجه رسالة تهنئة إلى نجلها عمرو ياسين.. فما المناسبة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة شهيرة، على تهنئة نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، على تعاونه مجددا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في عمل درامي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني القادم، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.





وكتبت شهيرة عبر فيسبوك قائلة: ألف مبروك ابني حبيبي الكاتب المختلف ذو المذاق الخاص أوي، والقريب منا أوي في كل أفكارك وحواراتك، الكاتب الذي يحترم عقولنا والحريص على سلامتها فنخرج من العمل بالمتعة والفكرة التي تعطينا نورا في العقل والقلب”.

وتابعت شهيرة: شهادتي مجروحة، ولكن أري أن هذا هو حقه أما ياسمين فهي أهم نجمة في مصر لا شك عندما تلتقي ياسمين وعمرو دائما بيكون النجاح مختلف أوووي موفقين يارب بإذن الله.



ياسمين عبدالعزيز تتعاقد مع عمرو ياسين





تعاقد السيناريست عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ليكون هو مؤلف مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في ماراثون دراما رمضان للعام القادم 2025 بعد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي، ولكن لم يتم الكشف إسم المسلسل بعد ولكنه ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية التي تدور في إطار درامي مميز وكانت ياسمين عبد العزيز قد قالت في أحد اللقاءات أنه سيكون من أقوى الأعمال وسيكون مفاجأة للجمهور.





آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.